Nijmegen Devils: ijshockeyseizoen abrupt ten einde

Diehle: ,,Dat heeft veel mensen binnen Devils veel energie gekost, maar er kwam uiteindelijk wel een oplossing. We hadden gehoopt op een omslagpunt qua sportieve prestaties, maar zo’n omslag is er nooit geweest. Dat is teleurstellend.”

De blik gaat nu op het nieuwe seizoen. Devils mikt daarbij op versterkingen, maar financieel is er weinig mogelijk. De evaluatie met spelers en de trainersstaf moet nog volgen. De voorzitter doet een oproep. ,,Help ons! Na het faillissement van de topsportstichting (in januari 2021, red.) en de prestaties van het afgelopen jaar wordt er vanaf de zijlijn veel geroepen. Maar als we ijshockey van niveau willen behouden voor Nijmegen, zullen we er met zijn allen de schouders onder moeten zetten.”