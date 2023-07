NMHC Nijmegen shopt opnieuw bij Duitse topclub: verdediger Heßler versterkt vrouwenploeg

Het is tweede Duitse aanwinst voor de promotieklasser, eerder legde de ploeg al doelvrouw en Duits international Nathalie Kubalski (ook van DHC) vast. Heßler brengt ook internationale ervaring mee. Zo speelde ze voor Duitsland Onder 21 jaar het WK van 2016 in Chili. De speelster, geboren in Stuttgart, is afkomstig uit een succesvolle hockeyfamilie en speelde eerder voor HFC Stuttgart, TSV Mannheim en de afgelopen jaren bij DHC waarmee ze meermaals kampioen in de Duitse Bundesliga werd en daarnaast ook driemaal het Duitse zaalhockeykampioenschap veroverde.

De verwachtingen zijn direct hooggespannen, bij de club zijn ze namelijk zeer blij met de komst van de Duitse libero. NMHC-coach Bas de van der Schueren: ,,Emma Sophie is een erg goede verdedigster. Ze is goed in mandekking en ontzettend snel en wendbaar. Ze is een erg positieve speelster en zal met haar inbreng het team zeker naar een hoger niveau tillen.” Harold Smeeman van Stichting Tophockey Nijmegen: ,,Emma Sophie is een solide en goede speelster die multi-inzetbaar is. Met haar ervaring en achtergrond in de Bundesliga gaan we heel veel plezier hebben aan haar.”