Omloop der Zevenheuvelen houdt rekening met slecht weer: races ingekort en mogelijk volledig geschrapt

Die beslissing worden rond 14.00 uur zondagmiddag genomen. De Onder 23-categorie start om 12.30 uur bij het Afrika Museum in Berg en Dal en finisht nu rond 15.30 uur op de Van Randwijckweg in Beek. In plaats van tien rondes fietsen de wielrenners negen rondes over onder meer de Oude Holleweg, Zevenheuvelenweg en Vogelsang. Ieder rondje is 15 kilometer.