Oranje-klant Bosveld heeft met Polar Bears de ‘treble’ voor het grijpen: ‘Zou een prestatie van formatie zijn’

Groeibril­jant Moolhuij­zen (17) schittert bij nieuwe landstitel Polar Bears: ‘Als we ook de beker winnen, is het plaatje compleet’

Wat goed is, komt snel. Supertalent Lola Moolhuijzen (17), dochter van voormalig olympiër Bas de Jong, had een groot aandeel in haar tweede landstitel met de waterpolosters van Polar Bears.

28 maart