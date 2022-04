Orion begint finale-serie met verlies tegen Dynamo

De eerste twee sets was het stuivertje wisselen, beide ploegen deden weinig voor elkaar onder. Pas in set drie kwam er iets meer vuur in het spel, het einde van de set was curieus. Op setpoint (24-25) kreeg Active Living Orion een tweede gele kaart wegens protesteren. Dit hield automatisch een punt in voor de opponent, die daarmee heel goedkoop de setwinst kon bijschrijven. In de vierde set kwam Orion, dat aantrad zonder de geblesseerden Adam White, Rob Jorna en Beau Wortelboer, deze klap niet meer te boven.