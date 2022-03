Orion besluit reguliere competitie zonder verliespartij

DOETINCHEM - De volleyballers van Active Living Orion hebben de competitie in de eredivisie zaterdag met een 3-0 zege op Numidia afgesloten; 25-23, 25-21 en 25-20. Hierdoor hebben de Doetinchemmers nu alle twintig duels gewonnen, de tweede competitiehelft zelfs zonder setverlies. Komende zaterdag start de kampioenspoule.

Aanvoerder Stijn Held was blij met de zege. ,,Maar ik ben vooral blij dat we nu wedstrijden in de kampioenspoule gaan spelen. Als je vijfde wordt in zo'n competitie, had je nog toen van dit soort wedstrijden gespeeld."

Held doelde op de weerstand in de competitie. ,,We speelden nu niet eens supergoed, maar hadden een aantal targets waar we mee bezig waren. Dat brengt soms wat meer risico met zich mee.”

Dat de opdrachten van Orion-coach Sparidans risico's inhielden, bleek uit het aantal fouten. In de eerste twee sets werden er 22 fouten gemaakt. Held: ,,Maar in zo'n wedstrijd kunnen we dat proberen, niet in de kampioenspoule. Waar ik ook blij van wordt is dat iedereen kon spelen. In de derde set zag je ook getergde jongens in het veld staan.”