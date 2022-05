Orion buigt en ziet Dynamo titel prolongeren

DOETINCHEM - Dynamo uit Apeldoorn heeft het landskampioenschap volleybal geprolongeerd. In Doetinchem was Active Living Orion zondagmiddag niet bij machte de Apeldoorners de voet dwars te zetten, het werd 0-3 (22-25, 20-25, 25-27).

Na drie gespeelde finaleduels is dat ook de uitslag in de best of five-serie, de Apeldoorners wonnen alle finaleduels. ,,Op basis van de finale zijn zij ook terecht kampioen”, erkende aanvoerder Stijn Held van Orion. ,,We hebben onze kansjes gehad, maar we kregen het niet gedaan.”