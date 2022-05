Orion haalt Braziliaanse routinier Felicissimo en neemt afscheid van Fin Jokela

De 37-jarige Braziliaanse aanvaller is een bekend gezicht, hij speelde van 2010 tot 2013 in Nederland. Eerst deed hij dat bij Rivium Rotterdam, later bij Lycurgus. Orion-coach Dirk Sparidans werkte in zijn actieve spelerscarriere samen met Felicissimo bij Lindemans Aalst in België. Technisch directeur Pim Kamps van Active Living Orion: ,,Met Edson halen we een potentiele publiekstrekker naar Doetinchem. Hij is zeer ervaren, maar speelt, traint en werkt als een jong talent. Hiermee past hij uitstekend bij de uitstraling van Active Living Orion. Bijkomend voordeel is dat Edson op meerdere plekken uit de voeten kan, hij heeft regelmatig als diagonaal gespeeld.”