Orion heeft geen kind aan Luxemburgse tegenstander in Europacupduel

Dubbele zege in toppers: hockey­teams NMHC steviger aan kop

NIJMEGEN - NMHC heeft zondag de macht gegrepen in de promotieklasse, na de zege in de topper tegen Victoria (1-2) in Rotterdam. Door een rake push van Kjell Bakker tien minuten voor tijd trokken de Nijmeegse hockeyers de overwinning over de streep.

31 oktober