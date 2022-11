Orion heel solide tijdens Challenge Cup in Luxemburg

De Doetinchemse ploeg speelde in het groothertogdom een goede wedstrijd. Alleen in de eerste set bleven de Luxemburgers goed bij, maar gaandeweg kreeg de Achterhoekse ploeg van trainer Dirk Sparidans meer grip op de opponent. ,,VC Stroossen is in Luxemburg veruit het beste team, voor hen is dit de wedstrijd van het jaar", stelde aanvoerder Stijn Held van Orion na afloop. ,,De eerste set speelden zij op de top van hun kunnen, maar gelukkig kwamen we daar goed doorheen. In set twee en drie bleven we goed serveren en goed blokkeren. Daar hadden zij geen antwoord op.”