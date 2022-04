Orion in de finale, maar het komt uit de tenen

Orion oppermach­tig bij begin kampioens­pou­le

DOETINCHEM - Stond er in de reguliere competitie al geen maat op Orion, ook bij de start van de kampioenspoule in de eredivisie lieten de Doetinchemse volleyballers geen misverstand over hun ambities bestaan. Sliedrecht Sport werd op een eenvoudige 3-0 nederlaag getrakteerd.

19 maart