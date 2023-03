Orion is gretig tegen SSS en wint afgetekend

,,We hadden afgesproken met passie te spelen en niet te treuren als we een keer een foutje maakten”, meende spelverdeler Stijn Held van Orion. ,,Dat hebben we goed gedaan. We maakten wel eens een foutje, maar nooit drie op een rij.”

De winst in Barneveld was broodnodig om zicht op de eerste twee plaatsen in de kampioenspoule van de eredivisie te houden, die recht geven op het spelen van de finale om de landstitel. Held: ,,Door het verlies van afgelopen weekeinde hebben we geen ruimte meer om veel misstappen te maken. We hebben SSS geen kans gegeven. Doe je dat wel, dan is het gewoon een heel gevaarlijke ploeg.”