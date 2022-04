Orion kan ook tweede finaleduel niet in winst omzetten

HV Huissen walst na rust over Duiven heen en grijpt de koppositie

De handballers van HV Huissen hebben vrijdagavond de koppositie gepakt in de hoofdklasse A. De ploeg van coach Tim Cornelissen versloeg concurrent Duiven in sporthal De Brink met 31-27 (11-14) en klom daardoor over Unitas 2 heen.

9 april