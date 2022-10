Orion kent een degelijke competitiestart

Orion was vorig seizoen in de reguliere competitie alleenheerser. In de finales om de beker en landstitel ging het echter mis. Deze zomer veranderde de selectie op tal van plaatsen. ,,Het is competitiever geworden, het niveauverschil tussen de jongens is kleiner", stelde trainer Dirk Sparidans na de zege in de Doetinchemse Topsporthal. De voorbereiding verliep in zijn ogen met ups en downs. ,,Dat is toch een periode waarin de jongens opnieuw hun plekje in de hiërarchie moeten vinden.”