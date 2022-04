Orion krijgt Lycurgus niet knock-out en verliest bekerfinale

EDE - De hegemonie is voorbij. Orion heeft na een indrukwekkend seizoen maandagmiddag een pets op de neus gekregen en de bekerfinale in een thriller verloren van Lycurgus 2-3 (25-18, 23-25, 25-20, 33-35 en 12-15).

Vooraf waren de voortekenen gunstig voor de Doetinchemmers. Orion won dit seizoen immers alle vier de ontmoetingen van Lycurgus, al moet gezegd dat deze zeges gaandeweg het seizoen steeds iets moeilijker tot stand kwamen. Daarnaast haden beide ploegen zaterdag nog een ‘tikkie’ opgelopen. Orion verloor voor het eerst een duel (3-1 bij Dynamo) en Lycurgus leed een 3-1 nederlaag bij Sliedrecht en zag zo een plaats in de finale om de landstitel in rook opgaan.

In Ede stond Active Living Orion, dat aantrad zonder de geblesseerden Adam White en Rob Jorna, in de eerste set steeds aan de goede kant van de score. Het serveerde goed, spelverdeler Stijn Held had aanvallende opties om uit te kiezen en er werd goed gescoord.

De tweede set tapte Lycurgus uit een iets ander vaatje. Orion moest in de achtervolging en kwam steeds terug, tot 9-9, 13-13 en 22-22. In de slotfase was Lycurgus iets dodelijker in het naar de grond slaan van de bal.

In de derde spelreeks was het stuivertje wisselen. Het verschil droeg nooit meer dan twee punten en bij het ingaan van de big points (bij de twintig, RA) stond Orion met 20-19 voor. Dankzij een serverende Tijmen Laane maakte Orion vier punten op rij, de opmaat naar de setwinst.

Ook in de volgende set werd het 20-19 voor Orion. Na een rode kaart voor Arjen Taaij (coach Lycurgus, RA) kwamen de Groningers echter goed terug 23-23. De eerste acht matchpoints werden daarna door Lycurgus nog weggewerkt, maar op 32-32 kwam Lycurgus voor het eerst op setpoint, en op het derde setpoint was het raak (33-35).

In de vijfde set ging het over en weer. Uiteindelijk werd het beslissende punt door Lycurgus gescoord (12-15).

Na bekerzeges in 1979, 2013 en 2017 kwam daar voor Orion maandagmiddag geen vierde bokaal bij. Zo werd een meteen ook een rode vlag-situatie gecreëerd, want na 28 zeges op rij in nationaal verband was het erg pijnlijk dat op het moment dat de prijzen worden verdeeld nu twee nederlagen op rij werden geleden.