Orion moet tegen Lycurgus nog aan de bak

In de Doetinchemse Topsporthal was het allesbehalve spannend, daarvoor was het niveauverschil veel te groot. Via livestreams werd door veel toeschouwers ook aandacht gegeven aan het onderlinge duel tussen de concurrenten Lycurgus uit Groningen en Dynamo, welke door de Apeldoorners met 1-3 werd gewonnen. Orion moet in de laatste ronde van de kampioenspoule thuis tegen Lycurgus, Dynamo ontvangt SSS. De eerste twee plaatsen zich voor de finale.