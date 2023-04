Orion na thriller naar finale om landskampioenschap

Orion begon heel sterk aan de wedstrijd. Het won de eerste set en tot 20-15 in de tweede reeks was er geen vuiltje aan de lucht. Daarna stokte de motor en greep Lycurgus alsnog de winst in de tweede set. Na een valse start in set drie duurde het tot 22-23 tot Orion met een geslaagde aanval Lycurgus achterhaalde. De Doetinchemmers, die aan twee gewonnen sets voldoende hadden voor het behalen van de eindstrijd, benutten daarna het tweede setpunt, goed voor de setwinst, dolle vreugde en kwalificatie voor de finale.

Het verloop van de wedstrijd was daarna enkel nog van belang voor de eindstand in de kampioenspoule, waarbij de nummer een thuisvoordeel in de best of five-finale heeft. Die koppositie werd behaald door Orion, dat ook de vierde set won en daarmee de wedstrijd. In die eindstrijd neemt Orion het op tegen regerend landskampioen Dynamo. De eerste wedstrijd is woensdagavond.