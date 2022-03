Orion oppermachtig bij begin kampioenspoule

DOETINCHEM - Stond er in de reguliere competitie al geen maat op Orion, ook bij de start van de kampioenspoule in de eredivisie lieten de Doetinchemse volleyballers geen misverstand over hun ambities bestaan. Sliedrecht Sport werd op een eenvoudige 3-0 nederlaag getrakteerd.

De setstanden 25-16, 25-20 en 25-11 geven aan dat het geen moment spannend was in de Doetinchemse Topsporthal, de suprematie van Active Living Orion was eenvoudigweg te groot. ,,We hebben een heel stabiele pot neergelegd", vond ook Jasper Wijkstra van Orion. ,,Serverend hielden we ze onder druk, passend waren we goed, en ook verdedigend hadden we een paar goede ballen. Het was een mooie zege.”