Orion schaart zich in Bakoe bij laatste acht Challenge Cup

Het Doetinchemse Orion had de heenwedstrijd van deze achtste finale al met 3-1 gewonnen en lag dus op koers voor een plaats in de kwartfinale. Het trapte sterk af in Bakoe en trok de eerste set naar zich toe door in de eindfase het initiatief te behouden. De tweede set was voor de thuisclub, waarna Orion zich snel herstelde en ook de derde spelreeks won. In set vier was de thuisclub niet meer bij machte Orion pijn te doen.