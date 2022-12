Orion speelt degelijk en laat Huizen geen kans

Het is nog maar enkele weken geleden dat Orion zich danig verslikte in hekkensluiter ZVH (3-2 verlies, red.). Tegen Huizen liet de ploeg uit Doetinchem dat er lessen uit die wedstrijd waren geleerd, het bleef drie sets alert en bood de ploeg uit Huizen geen enkele illusie. ,,Misschien kon onze start van de eerste set wat beter, maar daarna kun je inderdaad zeggen dat we geleerd hebben van die wedstrijd”, meende aanvoerder Stijn Held.

Met 25-15 was er geen onduidelijkheid over welke ploeg de wedstrijd in de eerste set domineerde. De tweede reeks ging gelijk op, tot Jannes van der Ham van Orion op 11-11 aan een serie services begon. Daarna was het gat geslagen en kwam Huizen niet meer in het spel voor. In de derde set liep Huizen steeds een paar punten achter Orion aan, zonder ook maar zicht op setwinst te hebben, daarvoor speelden de Doetinchemmers te degelijk. Orion blijft ondanks de zege vijfde op de ranglijst.