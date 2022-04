Orion verliest voor het eerst en treft Dynamo in finale om landstitel

Hockey QZ-coach Wagemakers wisselt vrouwen­ploeg in voor de mannen

ZEIST - QZ ging zondag onderuit in de overgangsklasse B bij Schaerweijde in Zeist: 2-1. Sally Kuijpers maakte de enige treffer voor de Nijmeegsen. Trainer Roel Wagemakers maakte enige tijd geleden bekend na zes seizoenen het vrouwenteam van QZ in te ruilen voor de mannen, waar hij momenteel al assistent-trainer is.

4 april