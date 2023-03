Orion verslaat landskampioen en doet weer helemaal mee

In de Doetinchemse topsporthal speelde de ploeg van trainer Dirk Sparidans heel degelijk. ,,We waren rustig in de pass en en hebben heel clean gespeeld", stelde spelverdeler Stijn Held van de Doetinchemmers. Het verlies van de derde set deed veel pijn. Held: ,,Maar in het begin van de vierde set zijn we geen domme dingen gaan doen en hebben we de momenten herkend om toe te slaan. Ik vond dat we in Jannes van der Ham onze absolute uitblinker hadden.”