Oude tijden herleven bij Tinstad Toernooi, ondanks afwezigheid van toptalent: ‘Nog nooit zo’n hoge baromzet gedraaid’

Thijs Boogaard (14) in relatieve rust richting tennistop: ‘Het leek wel of ik tegenover een volwassen persoon op de baan stond’

Hij is pas 14 jaar, maar kenners zijn het er allemaal over eens: het tennistalent van Thijs Boogaard uit Geldermalsen is uitzonderlijk. ,,Ik kan later mooi zeggen dat ik nog met hem op de baan heb gestaan.”