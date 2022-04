Outdoor Gelderland verhuist naar Vragender

VRAGENDER - Outdoor Gelderland verhuist naar Paardensportcentrum Lichtenvoorde. Op het oog een verrassend vertrek vanaf Papendal, maar eigenlijk een win-winsituatie.

Dat het Outdoor-evenement in de Achterhoek neerstrijkt, is volgens Mariska van Groningen van EQ Ivention dat Outdoor Gelderland organiseert, niet zo vreemd. ,,Al negen jaar werken we met de familie Morssinkhof van Paardensportcentrum Lichtenvoorde samen bij de organisatie van Jumping De Achterhoek”, geeft Van Groningen aan. ,,Daardoor kende ik de wens van hen om een groot internationaal concours in Vragender te organiseren.”

De puzzelstukjes vielen de afgelopen jaren in elkaar. Van Groningen: ,,Op Papendal was de continuïteit van Outdoor Gelderland in het geding omdat we geen vaste datum op de kalender konden overleggen. Dat is enorm belangrijk, want de kalender met grote evenementen in Europa is overvol. Gevoegd bij de ambitie en de ontwikkelde accommodatie in Vragender, de sfeer die het daar uitstraalt, het is een beetje een parkachtige omgeving.”

De duidelijkheid qua vaste datum is er in de Achterhoek namelijk wél, en mede na twee corona-jaren was dit hét moment om te verhuizen, legt Van Groningen uit. ,,We willen graag een evenement neerzetten dat gedragen wordt door de regio. Er zijn al tekeningen gemaakt en artist impressions gemaakt van hoe het er uit komt te zien. Al twee jaar zijn de voorbereidingen gaande, we zijn niet over één nacht ijs gegaan.”

Niet onbelangrijk is ook de animo van de ruiters. ,,Er zijn naar verwachting ruim 800 combinaties en er zijn al inschrijvingen uit Duitsland, Italië, Australië en Nederland.”Er is veel anders van 15 tot 19 juni, maar er zijn ook overeenkomsten tussen Outdoor op Papendal en de nieuwe versie Outdoor 2.0. ,,We streven weer naar 25.000 tot 30.000 bezoekers, net als op Papendal. Eigenlijk willen we als organisatie een evenement met dezelfde impact als eerder.”

Er klinken nu al veel enthousiaste geluiden van deelnemers. Van Groningen: ,,Er wordt al massaal gevraagd waar men zich in kan schrijven. Bijvoorbeeld voor de allerjongsten en hun pony’s, die willen we ook de kans bieden om eens in zo’n entourage te rijden. Daarvoor worden speciale voorwedstrijden georganiseerd.”