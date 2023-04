Polar Bears neemt afscheid van Van Weerd (28)

Het vrouwenteam van Polar Bears is toe aan een ‘nieuwe prikkel’, zo is gebleken uit evaluaties met de spelersgroep.

De Weerd (28) stapte in 2021 in als opvolger van Evangelos Doudesis. Zijn debuutjaar bracht alleen maar succes: na de Supercup werden ook de landstitel en beker veroverd. Dit seizoen verloopt moeizamer. Vorige maand werd de bekerfinale verloren en de Berinnen gaan als nummer drie van de ranglijst de play-offs om de landstitel in.

,,Na het signaal uit de evaluatie ontstond de keuze: kiezen we voor het behoud van Koen met meer ondersteuning? Of zorgen we voor continuïteit van de vrouwenselectie na het signaal dat zij gaven? Uiteindelijk denken we dat we met een nieuw gezicht het beste voor die continuïteit kunnen zorgen”, zegt Floranne Cavalje-van der Ham, lid van de technische commissie topsport.

,,Het is jammer”, reageert De Weerd op zijn aanstaande vertrek. ,,lk was graag doorgegaan nu de staf uitgebreid is met Nomi (assistent-coach Nomi Stomphorst, red.) en laten zien dat ik mezelf ontwikkel. Ik verwacht van mezelf in dat opzicht niets anders dan van de speelsters. We moeten onszelf constant verbeteren.”

