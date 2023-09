Promotie alleen is niet genoeg voor MHV-coach Lara Gommans: ‘We willen dat elke ploeg bang voor ons is’

De 34-jarige gymnastieklerares houdt niet van grootspraak, maar met de resultaten van het afgelopen jaar in gedachten ligt een hoge klassering voor de hand. ,,We mogen in ieder geval geen punten meer laten liggen bij laagvliegers zoals bijvoorbeeld afgelopen jaar bij Voorwaarts. Daarnaast merk ik dat het vertrouwen steeds meer groeit, omdat de meiden steeds beter op elkaar ingespeeld raken. Iedereen blijft zich ontwikkelen. Wat onzeker is, is hoe de tweede teams in onze competitie eruit gaan zien. Dat is elk jaar weer afwachten.’’