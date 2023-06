Promotiedroom hockeysters QZ spat uiteen op ‘penaltystip’

De hockeysters van QZ blijven eersteklasser. De promotiedroom spatte zaterdag in de tweede finalewedstrijd van de play-offs tegen AMVJ in Amstelveen uiteen na shoot-outs: 2-0, nadat het reguliere duel in 0-0 was geëindigd.

De Nijmeegsen, die zich als nummer twee van de eerste klasse C hadden geplaatst voor de play-offs, hadden donderdag het eerste duel in de serie best-of-three ook al verloren. AMVJ, tiende in de overgangsklasse A en spelend voor lijfsbehoud, won in de Waalstad met 1-2. Het maakte een derde en beslissende wedstrijd, zondag opnieuw in Nijmegen, overbodig.

,,Balen dat het niet is gelukt’’, zo reageerde QZ-speelster Eva Hanckmann op de verkeken kansen. ,,Net als in de eerste wedstrijd zat het er ook nu echt wel in. We hadden een veldoverwicht, gaven weinig weg maar je koopt daar niets voor als je zelf ook weinig creëert. Juist het gevoel dat er iets te halen viel, maakt dat de teleurstelling bij ons erg groot is.’’ Teleurstelling die op termijn plaats zal maken voor trots. ,,Trots dat we zover zijn gekomen.’’

Waren de shoot-outs QZ in de eerste play-offronde tegen het Groningse GCHC nog gunstig gezind - twee van de drie wedstrijden werden gewonnen na de toegift met één-tegen-ééngevechten tussen speler en keeper, tegen AMVJ strandden alle (vier) Nijmeegse pogingen in goede bedoelingen. ,,Maar die betreffende speelsters valt niets te verwijten. Het is al heel mooi dat ze het aandurven om daar te gaan staan’’, zei Hanckmann, die het vizier alweer op de toekomst richtte. ,,Moeten we volgend seizoen maar kampioen worden. Dan promoveer je rechtstreeks, zonder die zware play-offs.’’

Dat zal dan moeten gebeuren zonder Myrthe Ronner, Lindy Bluyssen en Loeke de Smet. Zij stoppen, onder andere om studieredenen, bij de hoofdmacht van QZ. Ook Silke Minnema, die dit seizoen vanwege long covid geen minuten maakte, keert na de zomer normaal gesproken niet meer terug bij de ploeg.