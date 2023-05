Rivalen kan opnieuw geen potten breken

Hemelbe­stor­mer NMHC wil uitgroeien tot dé hockeyclub van het oosten

Hockeyclub NMHC Nijmegen is hard op weg naar de top. De hockeyers kunnen promoveren naar het allerhoogste niveau, de vrouwen keren terug in de top 24 van Nederland. Sinds de winterstop beschikt de vereniging over een vernieuwd complex. Een kijkje in de keuken bij de ambitieuze Nijmegenaren.