Roeister Hermijntje Drenth wil naar de Spelen in Parijs, maar met welke boot?

De in Tiel opgegroeide roeister, die tijdens haar studie in Amsterdam kennismaakte met haar sport, rekende eigenlijk op een tussenjaar. Maar Drenth moest meteen weer vol aan de bak. ,,Ik had net een contract van zestien uur getekend bij een consultantsbureau in de zorg toen de coachingstaf werd vervangen. Het was al snel duidelijk dat de nieuwe hoofdcoach een nieuwe selectieprocedure ging starten. Dat was even schakelen. Roeien moest meteen weer op nummer één en gelukkig gaf mijn nieuwe baas me daar alle ruimte voor.”