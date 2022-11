Sam Reeling (17) kiest bij VZC de weg van geleidelijkheid: ‘Ik kan hier veel speeltijd krijgen’

Millse handballer Nick de Kuyper maakt doorstart aan de Perzische Golf: ‘Dit avontuur wilde ik meemaken’

MILL - De Millse tophandballer Nick de Kuyper was al gestopt. Toch speelde hij vorige maand ineens met een Australische ploeg in Saoedi-Arabië om de wereldbeker. ,,Het was puur genieten.”

5 november