‘Samenwerking Spes en VIOS was goede keuze’

Holthuysen (24) is samen met Maud van Bergen de enige speler in het team van coach Niels Schallenberg die in het verleden bij de club uit Milsbeek speelde. De rest van de selectie is door Schallenberg opgeleid in Ottersum. Onder de leiding van de Oeffeltenaar maakte VIOS de afgelopen jaren een indrukwekkende opmars in het vrouwenkorfbal door. De teams vonden elkaar qua niveau ‘onderweg’. Na een glorieperiode (diverse landstitels) en een lang verblijf aan de top had Spes het juist moeilijk, onder meer met een degradatie in de zaalcompetitie.