Schakers van Veenendaal gaan aan het bier na officieuze titel: ‘We zijn niet zo van de champagne’

,,Het is voor 99 procent zeker”, zei teamcaptain Joost Offringa. Met nog twee ronden te gaan heeft Veenendaal een ruime voorsprong op Oud Zuylen Utrecht. In de volgende ronde volstaat een 5-3 nederlaag al voor de officiële titel. ,,Maar die twee laatste wedstrijden gaan we ook gewoon winnen.”

Zaterdag had Veenendaal de champagne vooraf nog niet koud gelegd. Dat was echter niet vanwege een gebrek aan zelfvertrouwen. ,,We zijn niet zo van de champagne, we houden meer van bier”, zei Offringa lachend. ,,Dat vloeide tijdens ons etentje na afloop dan ook rijkelijk.”