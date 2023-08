Soms even keihard janken, maar dan gaat de knop weer om bij Achterberg: ‘Arts zei dat ik misschien nooit meer kon hardlopen’

,,Ik heb eigenlijk drie jaar te maken gehad met verschillende blessures”, vertelt Achterberg daags na de NK atletiek in Breda. ,,Dit is het eerste seizoen dat ik weer kan lekker kan meerkampen.”

De Veenendaalse atlete begon bij VAV in Veenendaal, trainde vervolgens bij Ciko’66 in Arnhem en heeft nu - nog steeds onder de vlag van Ciko - haar heil gevonden in Heerenveen bij trainer Sybout Bijma. ,,Ik train vijf dagen in Friesland en wanneer ik in het weekend bij mijn moeder ben, train ik op de zaterdag nog in Veenendaal.”