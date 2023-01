Sportoverzicht Rivierenland: korfballers Animo verstevigen koppositie, ‘gênante situaties’ bij volleybalduel GO’97

De korfballers van Animo beleefden een uitstekend weekeinde, de volleybalsters van Shot hadden geen enkele moeite met zijn tegenstander en de badmintonners van BC Thiela hielden een wrang gevoel over aan hun gelijkspel. Een overzicht van het sportweekeinde in Rivierenland.

KORFBAL

De korfballers van Animo beleefden een fijne zaterdag. Zelf won de club uit Geldermalsen met 13-25 van Juliana, terwijl concurrenten Vriendenschaar en Reeuwijk verloren.De ploeg van Niels Helmond, koploper in de eerste klasse F, heeft nu vier punten voorsprong op Vriendenschaar, Reeuwijk en DOT.

Helmond: ,,In aanvallend opzicht excelleerde Ivo Bronts, terwijl Kevin IJzerman hun spits – vorige week goed voor tien treffers – helemaal lam legde.”

Doelpunten Animo: Ivo Bronts 10, Alko Knijff 5, Kevin IJzerman 3, Laura de Wit 3, Mandy Bontam, Wim van Breda, Nicole van Est, Alieke Hol.

De korfballers van Tiel’72 gingen in 1D onderuit tegen titelkandidaat Synergo: 24-14. ,,We deden weinig verkeerd. Qua spel was dit een van onze betere wedstrijden”, zei de van een griep herstelde trainer Daan van der Klis. Maar Tiel’72 had voor rust het vizier niet scherp staan, 10-2 was de ruststand. ,,Het belangrijkste blijft toch het maken van doelpunten, 8-8 bij rust was normaal geweest. Maar we lieten onze koppen niet hangen en scoorden na rust nog twaalf keer. Dat nemen we mee naar volgende week, als we tegen middenmoter MIA spelen.” Tiel’72 bezet zelf de zevende plek.

Doelpunten Tiel’72: Pascal van der Lans 4, Marleen Verweij 4, Sierd Hettema 2, Naomi Coenhein, Thomas van Maurik, Damian Vos, Kyra de Vries.

,,Een slechte pot van onze kant”, zei SGV-trainer André Pasman na de 8-17 nederlaag tegen OJC’98. De Culemborgers kwamen nog wel met 4-3 voor, maar daarna ging het hard de verkeerde kant op: 4-11. SGV staat in de derde klasse nu op de vijfde plaats.

Doelpunten SGV: Marly Oeloff 3, Timon Mertens 2, Jolijn Hoek-van de Giessen, Marleen Jellema, Sander Smit.

VOLLEYBAL

De volleybalsters van Shot hadden zaterdag geen enkele moeite met Forza Hoogland 3, de hekkensluiter van de promotieklasse C. De Culemborgse club won met 0-4 (7-25, 20-25, 18-25, 6-25).Shot-trainer Paul Klerks zag al snel dat zijn team beter was dan de Amersfoorters.

,,We zetten zoveel druk dat de tegenstander er totaal niet aan te pas kwam.” In de derde set verslapte de concentratie van zijn speelsters. ,,Na een vroege achterstand werden we op scherp gezet. Later in de set bedienden we de aanval beter en de service ging weer lopen.” In de vierde set zette Shot deze lijn door. De Culemborgsen lieten geen spaan heel van Forza.

De mannen van GO’97 hebben hun derde plaats in de tweede klasse L succesvol verdedigd tegen de nummer vier, Majella 3. De Geldermalsenaren wonnen met 2-3 (25-22, 20-25, 24-26, 25-18, 11-15).Na een verloren eerste set zag libero Dick ter Horst dat zijn ploeg in de tweede set beter begon te draaien. ,,In de tweede en derde set maakten we minder fouten en kregen we de tegenstander beter onder druk.”

Voor de vierde set kwamen er twee debutanten het veld in. Timo (18) en Lucas (14) Abbers maakten allebei hun eerste minuten voor GO. Ondanks de frisse versterkingen lukte het de Geldermalsense ploeg niet de vierde set te winnen. In de vijfde set beslisten de basisspelers de wedstrijd wel.

De mannen van TiVoC wonnen zaterdag met 2-3 van Aetos 3 (26-24, 22-25, 25-20, 11-25, 10-15). De Tielenaren nemen nu de vierde plaats in de promotieklasse D in. Trainer Richard van Elst vond zijn ploeg tam aan de wedstrijd beginnen. ,,Ik miste een bepaalde sfeer die normaal wel in het team zit.”

Na een verloren derde set had Van Elst genoeg gezien. ,,Ik heb van spelverdeler gewisseld. Als je achter staat, moet je alles proberen om door de muur van de tegenstander heen te beuken.” Het lukte TiVoC iets te forceren met deze wissel. ,,De passing verliep soepeler.”

De vrouwen van TiVoC verloren vrijdag met 4-0 (25-22, 25-15, 27-25, 27-25) van Renswouw, de nummer drie in de eerste klasse M. De wedstrijd ging drie sets gelijk op, maar het kwartje viel steeds de kant van de tegenstander uit Renswoude op.

De volleybalsters van GO’97 lieten vrijdag niets over van Volleer: 4-0 (25-13, 25-11, 25-12, 25-14). De ploeg uit Geldermalsen staat nu twee punten achter op de koploper in de tweede klasse O. Ondanks de overwinning hield coach Rocus Dam geen geweldige herinneringen over aan de wedstrijd. ,,De tegenstander was zo zwak dat het af en toe tot gênante situaties leidde. Gelukkig konden we de concentratie vasthouden en werd de wedstrijd snel afgehandeld.”

BADMINTON

De badmintonners van BC Thiela speelden met 4-4 gelijk bij Amersfoort 4. Er had zelfs meer ingezeten voor de Tielse tweededivisionist.Het was het eerste punt in weken voor de Tielenaren, maar speler Maikel Ruijs was niet volledig tevreden ,,We hadden wel met 7-1 kunnen winnen. Vrijwel alle duels gingen in drie sets. Dit was een dag waar meer voor ons in zat.”

Ruijs won zijn enkelspel net als Olga van den Berg. Coby Broodman won zowel haar dubbelspel met Willemijn Eveleens als de mix met Rohald Vermeulen. Smet was het uitvallen van Daniel Beekhuizen met een zwaar gekneusde enkel.

Eerstedivisionist BC Culemborg ging in eigen huis met 2-6 onderuit tegen Almere 2. Speler Somrak Doornebosch had op meer winstpartijen gerekend: ,,Almere kon niet op volle kracht spelen. Daar hadden we meer ons voordeel mee moeten doen.”

Hoogtepunt was de enkelwinst van Bo Kneefel. ,,Een mooie zege in drie sets.” Ook het mixduo Jasmine Paap en Stephen Tjoa scoorde een punt. ,,Zij hadden echt geen kind aan hun tegenstanders.”

WATERPOLO

De waterpoloërs van De Meer verloren in Sittard kansloos van Hellas/Glana: 25-7.Toch had zijn ploeg best goed gespeeld, vond Thymo van den Reek. ,,Onder meer door wintersportvakanties en een paar zieken gingen we met maar zeven man op pad, onder wie Wilco Baars, Maurits Al Kanany en ik uit het tweede. Zonder wissels, dat kost veel energie, dus werd het steeds zwaarder.”

Dat Baars er in het derde kwart af moest met zijn derde persoonlijke fout maakte de situatie er niet beter op. Marc Wouters schoot zes keer raak, Chris Veldt één keer.

In de derde klasse Oost kwam TZC Vahalis een doelpunt tekort voor een gelijkspel tegen Aqua Novio’94 4 uit Nijmegen: 5-6.

In Tiel opende Max Wijna nog wel de score, maar de bezoekers kwamen langszij: 1-1. ,,Het was een goede en spannende wedstrijd. Verdedigend lagen we goed, maar aanvallend waren we te slordig met het afronden”, zag doelman William van Schaik. Overige scores: Bas van Gent, Felix Tartarin (2), Kick Verhoeff.

ZAALHOCKEY

CMHC-trainer Laurens Kruijff vond dat zijn ploeg ondermaats speelde in de zaalhockeyduels met Woerden en Rijnvliet. ,,Woerden wordt nu zeker kampioen”, sprak hij na de 5-3 nederlaag tegen de koploper. ,,Ik miste het echte zaalspel.” Jeugdspeler Pim van Ewijk, Luuk Vink en Chris van den Heuvel scoorden.

,,Gelukkig zag ik dat wel terug in de wedstrijd tegen Rijnvliet. We speelden scherper en slimmer.” CMHC won met 3-5. Van Ewijk, Steyn Sleeuwenhoek, Fernaud Schoor en Van den Heuvel (2) scoorden.

BASKETBAL

De basketballers van Archipel hadden niet al te veel moeite met SBU 4, een van de laaggeklasseerde clubs in de derde klasse West: 27-72. ,,We waren maar met zeven spelers, dus het was wel aanpoten. Maar we kwamen geen moment in de problemen”, vond speler/coach Sarwesh Ishwardat. Zijn ploeg raakte wel Victor Thomas kwijt met een blessure.

WIELRENNEN

Tibor del Grosso raakt steeds beter op dreef in het veldrijden. Bij de wereldbekerwedstrijd in Benidorm werd de wielrenner van het Tielse Metec-Solarwatt achter Thibau Nys tweede in de categorie U23. Op de weg sloot Tielenaar Oscar Riesebeek in Australië de vijfdaagse Tour Down Under af als 95ste. Hij keerde terug na langdurig blessureleed.

