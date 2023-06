Sterkste mannen ter wereld treffen elkaar zaterdag op DRU-terrein in Ulft: ‘Vragen geen entree, anders stoppen we’

Veertien krachtpatsers uit de hele wereld treffen elkaar zaterdagmiddag op het DRU-terrein in Ulft in de Strong Men Champions League. ,,Het wordt steeds moeilijker zo’n evenement te houden.”

Organisator Paul Rabelink is blij dat het meeste voorwerk achter de rug is. ,,Het is niet zo makkelijk meer om zo'n grote wedstrijd te organiseren, zeker als je wilt dat de entree gratis blijft. Vliegtickets zijn 30 procent duurder geworden en de gemeente Oude IJsselstreek maakt het ons ook niet makkelijker. Er zijn veel vergunningen nodig en ze doen nulmetingen. Dat betekent als er na de wedstrijd een steen verkeerd ligt, je een boete kunt krijgen. Je moet als organisatie aan steeds meer eisen voldoen. Niet voor niet gaan steeds meer grote evenementen in de regio niet meer door. Het moet wel leuk blijven.”

Financieel wordt het ook steeds lastiger om alles rond te breien, stelt Rabelink. ,,Zeker omdat we geen entree vragen. De gemeente zegt dat we dat dan maar moeten gaan doen, maar dan stoppen we ermee. De wedstrijd moet toegankelijk zijn voor iedereen. We zouden graag zien dat de gemeente Oude IJsselstreek ons wat meer ondersteunt. Ze willen graag dat we elk jaar in Ulft een wedstrijd houden, maar dan hoop ik wel dat de voorwaarden anders worden. Gelukkig hebben we nog steeds goede sponsors.”

Veertien krachtpatsers heeft Rabelink naar Ulft gehaald. Naast de Nederlanders Kelvin de Ruiter, Kevin Hazeleger en Kevin de Jong komen ze uit Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika, Zuid-Afrika en heel Europa. Een van de favorieten is Kelvin de Ruiter, die wereldkampioen werd in 2021. Een ‘zware jongen’ met zijn 170 kilo schoon aan de haak. De zwaarste is echter de 180 kilo wegende Schot Andy Black. Gewicht zegt overigens niet alles, want een van de ‘lichtgewichten’, de Let Aivars Smaukstelis, is met 145 kilo de huidige wereldkampioen.

Volledig scherm Kelvin de Ruiter (midden) is een van de favorieten in Ulft. © Jan Ruland van den Brink

All-inclusive

De veertien atleten worden de komende dagen ondergebracht bij Wunderland Kalkar, net over de grens in Duitsland. ,,Gelukkig is het daar all-inclusive”, zegt Rabelink. ,,Anders is het niet te betalen, want die mannen eten 8.000 tot 10.000 calorieën per dag.”

De sterke mannen gaan zaterdagmiddag om 13.00 uur van start op het DRU-terrein in Ulft. Tegen 18.00 uur moet de winnaar bekend zijn. Voor Rabelink is het de achttiende wedstrijd als organisator. ,,Ooit zijn we begonnen met de halve finale van het Nederlands kampioenschap bij de Wijncentrale in Terborg. Nu komen al jaren de sterkste mannen ter wereld naar de Achterhoek.”

In Ulft worden ook veel in de regio werkende Polen verwacht. ,,Hun landgenoot Gregorz Shimanski doet ook mee”, zegt Rabelink. ,,In Polen is Shimanski enorm populair.”

Deelnemers: Kelvin de Ruiter, Kevin Hazeleger, Kevin de Jong, Rongo Keene (Australië), Jeremy Hogg (Nieuw-Zeeland), Evans Nana (België), Andrea Invernizzi (Italië), Gregorz Shimanski (Polen), Kelin Milis (Zuid-Afrika), Aivars Smaukstelis (Letland), Mika Torro (Finland), Kane Francis (Engeland), Travis Ortmayer (Amerika), Andy Black (Schotland).