Tennisser Arjan Pastoors zou graag weer mooie toernooien in de Achterhoek spelen

Arjan Pastoors, voormalig Nederlands kampioen in het dubbelspel, zou afgelopen zondag de finale van het tennistoernooi van TC De Koem in het Gelderse Geesteren spelen. Danny Tekampe uit Groenlo, ook een legendarische naam uit het verleden, was de tegenstander in de categorie 3. ,,Danny moest helaas afzeggen met een blessure", vertelt Pastoors. ,,Het was toch een mooi affiche geweest. Ik heb toen maar een demonstratiepartij gespeeld. Misschien ontmoeten we elkaar binnenkort nog op een ander toernooi.”

Dat zal niet in de Achterhoek zijn, want tennis op niveau wordt hier niet meer gespeeld. Hoe anders was dat tien, vijftien jaar geleden. Het Oost Gelders Tennis Circuit (OGTC) floreerde. Achterhoekers als Tekampe, Pastoors, Onno van de Drift, Rob Zeevalkink en Wilfried Koerselman namen deel aan het OGTC dat bestond uit liefst tien toernooien. Ook Duitsers als Robert Dolatowski en Alex Tepasse lieten zich met de regelmaat van de klok zien. Honderden liefhebbers kwamen op de toernooien af.

Quote Vroeger kon je 350, 400

euro verdienen als je

een toernooi won Arjan Pastoors (32)

In 2017 stierf het OGTC echter een zachte dood. Vanwege het gebrek aan deelnemers (zowel kwalitatief als kwantitatief) werd de toernooienreeks toen voor het laatst gehouden. ,,Nu zijn er nog wel toernooien in de regio, maar vooral voor recreatieve tennissers”, aldus Pastoors. ,,Vooral op de niveaus 6, 7 en 8. In Geesteren is er nog wel een goed toernooi, maar dat komt vooral door Henkie Nijhof. Die organiseert het al veertig jaar. Maar het is een van de weinige toernooien in de regio. Vroeger kon je 350, 400 euro verdienen als je een toernooi won. Nu ga je met een tegoedbon naar huis.”

Corona

De tennissport kampte de laatste jaren met een dalend ledenaantal. Bij De IJsselweide in Gendringen hadden ze aan het begin van deze eeuw 800 leden. Nu nog maar 300. Pastoors: ,,Door corona is het weer wat aangetrokken, omdat je toen wel kon tennissen. Vooral veel voetballers zijn toen lid geworden. Dat de Nederlandse heren (Tim van Rijthoven, Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor, RW) momenteel erg goed presteren, motiveert de jeugd. Maar niet meer de gearriveerde spelers op niveau 3.”

En tennis heeft er inmiddels een geduchte concurrent bij: padel. ,,Ik geef zelf veertig uur les bij Altec in Aalten”, geeft Pastoors te kennen. ,,Daar komen in september ook padelbanen te liggen. Op dit moment spelen heel veel mensen padel, ook omdat het niet zo'n probleem is als er een groot niveauverschil is. Bij tennis is dat verschil veel groter.”

Aalten

Pastoors ondervindt als tennisleraar dat er in Aalten nog wel liefde is voor zijn sport. ,,Een vereniging met ongeveer 700 leden. Ik vind het een geweldige club, het park ligt er ook super bij. Jan Jansen zorgt dat het altijd pico bello is. Daarom heb ik, samen met mijn broer Bart, in het voorjaar ook competitie gespeeld voor Altec, ook al was het maar in de tweede klasse. Ik wilde wat terugdoen. En als er dan bij elke thuiswedstrijd tien leerlingen langs de kant staan, geeft dat een goed gevoel. Dan krijg ik dat mooie gevoel van vroeger weer terug.”