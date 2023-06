Thijs Boogaard (14) in relatieve rust richting tennistop: ‘Het leek wel of ik tegenover een volwassen persoon op de baan stond’

Genaaid? Nee, Rapiditas-coach zoekt schuld van misgelopen finaleweek­ein­de bij eigen ploeg

Tennisploeg Rapiditas is het finaleweekeinde, waarin wordt gestreden om de landstitel, op een haar na misgelopen. In de laatste speelronde donderdag, waarin Rapiditas vrij was vanwege een oneven aantal teams, zetten ALTA en Naaldwijk precies de juiste uitslag neer in de eredivisie gemengd: 4-2.