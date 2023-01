Van de ijzers naar de fiets: Quinty Ton mag dromen van de Giro Donne én Tour de France

Wanroi­jnaar Heijnen laat zich ook in Zesdaagse van Rotterdam zien

Zijn eerste zesdaagse was die in Gent. Het evenement waarop onlangs de Belgische topper Iljo Keisse afscheid nam. Deze week rijdt baanwielrenner Philip Heijnen in Rotterdam zijn tweede zesdaagse. Bij die wedstrijd zwaait de Nederlandse klassiekerkoning Niki Terpstra af.

10 december