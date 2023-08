Van Eck na hersenschudding toch nog zevende op WK E-MTB: ‘Nu echt rust pakken’

Van Eck kende een allesbehalve ideale voorbereiding op het kampioenschap. Drie weken terug viel hij tijdens een wereldbeker in het Italiaanse Bergamo hard op zijn hoofd. Diagnose: een lichte hersenschudding. De in Leuth opgegroeide prof nam (ook vanwege eerdere ervaringen met een vergelijkbare blessure) twee weken lang absolute rust. Afgelopen week kon hij pas weer de training hervatten.

,,Dat ging gelukkig meteen weer goed”, keek Van Eck terug. ,,Maar na de reis naar Schotland en een verkenningsrondje kreeg ik een terugslag. De dag voor de wedstrijd heb ik alleen maar in bed gelegen. Voor de start voelde ik me weer beter.”

Het E-mountainbiken is ondanks de motorische ondersteuning een loodzware discipline, zowel conditioneel (renners moeten zo hard mogelijk bijtrappen) als technisch (want de snelheid ligt veel hoger). Ook het parcours in Schotland is stevig. Voor 80 procent hetzelfde als de reguliere olympische discipline, maar met enkele steile paden extra. Van Eck had op dat parcours een goede start en kwam na een ronde als vijfde door. Hij viel terug naar de tiende plek, maar herpakte zich vervolgens en vocht zich achter de Zwitserse wereldkampioen Joris Ryf naar plek zeven.