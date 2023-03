Verdriet en trots liggen dicht bij elkaar voor Wageningen-korfballer Dekker: na overlijden van zijn moeder mag hij zich nu melden bij Jong Oranje

,,Het gaat naar omstandigheden goed”, opent Dekker zijn verhaal. De jonge Tielenaar blikt terug op een turbulente periode, die begon in december 2022.

,,Mijn moeder kreeg last van haar buik. Rond die tijd heerste ook de buikgriep, dachten we. Ze hield pijn, waardoor ze toch verder ging kijken. Half januari kreeg ze de uitslag: een tumor in haar darmen. Ondanks het nieuws bleef mama positief, maar beetje bij beetje ging het slechter.”