Vincent te Brake en Lisa te Molder winnen Oranjeloop in Aalten

Vincent te Brake heeft donderdag de Oranheloop in Aalten gewonnen. De atleet van het Winterswijkse Archeus finishte op de 5 kilometer na 15.33 minuten. Bij de vrouwen was Lisa te Molder de snelste.

,,Ik had me voorgenomen hard weg te gaan en dat lukte", zei Te Brake. ,,Ik wilde vooral niet in het gedrang van de groep lopers terechtkomen. Deze Oranjeloop stond al jaren op mijn lijstje. Het hoge tempo was niet lang vol te houden en dat merkte ik ook in de heuvelachtige straten. Met name het vals plat op de Prinsenstraat was behoorlijk pittig. De Koningsloop in Aalten had ik nooit eerder gelopen en ik ben, gezien de aanwezige concurrentie, erg tevreden.”

Pr aanscherpen

,,In de slotfase kwam Mark te Brake dichterbij maar mijn voorsprong was groot genoeg", aldus Te Brake. ,,Ik werd gedragen door het publiek op weg naar de finish. Daar genoot ik van. In de afgelopen weken heb ik bewust veel omvang gemaakt en wedstrijdritme opgedaan. Mijn pr op de 5 kilometer hoop ik dit jaar aan te kunnen scherpen. Op 26 mei wil ik proberen in het Olympisch stadion onder de 15 minuten te lopen.”

Aaltenaar Mark te Brake (geen familie van de winnaar) van, lid van de organiserende vereniging AVA’70 uit Aalten, werd tweede in 15.43 minuten. Mark te Brake liep onlangs nog de marathon van Hamburg in 2.33 uur. ,,Het is leuk voor eigen publiek te lopen. Ik wilde mijn kuiten en hamstrings niet extra forceren. Die hebben rust nodig na de marathon en ik wilde dan ook niet fanatiek tekeer gaan. Ik kwam als tiende door en liep gestaag naar voren. Maar in Vincent moest ik echt wel mijn meerdere erkennen. In de eindspurt wist ik sowieso dat hij rapper zou zijn.”

Lisa te Molder

Bij de vrouwen won Lisa te Molder uit Zieuwent, lid van AVA’70, in 19.10 minuten. Ze hield clubgenoten Ineke Graven en Annemarie Arentsen op achterstand. ,,Ik had verwacht dat zij me het nog moeilijk zouden maken. De Boekeldercross ging al goed en dan nu deze winst, daar ben ik blij mee en heb niks te klagen.”

,,Trainen blijft lastig met een groot gezin", zei de moeder van drie jonge kinderen. ,,Ik stel me als doel verder nog aan mijn snelheid te werken.’’

De Koningsloop in Aalten trok meer dan 400 deelnemers.

Uitslagen.

5 kilometer mannen: 1. Vincent te Brake (Archeus Winterswijk) 15.33 minuten, 2. Mark te Brake (AVA’70) 15.43, 3. Tim Mengerink (AVA’70) 15.58, 4. Tijn Piest (AVA’70) 16.11, 5. Stan Prinsen (AVA’70) 16.22.

5 kilometer vrouwen: 1. Lisa te Molder (Zieuwent) 19.10 minuten, 2. Ineke Graven (AVA’70) 19.37, 3. Annemarie Arentsen (AVA’70) 19.42, 4. Lobke Hendriksen (AVA’70) 19.58, 5. Wendy van Bronkhorst (Lopersgroep 90) 20.46.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.