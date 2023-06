Vocasa doet goede zaken op transfermarkt: met jonge, gretige groep de eredivisie in

Eerder legde de vereniging met de nieuwe hoofdtrainer Josha Kailola en diens assistenten Jacek Ziemba (ook nieuw) en Misha Latuhihin (was al actief voor de club) al de technische staf vast. ,,We zijn erg tevreden met hoe we er nu voorstaan”, vertelt bestuurslid Stephan Haukes. ,,We hebben officieel het startsein gegeven met een sponsorbijeenkomst, waarin de spelers ook de contracten hebben getekend. We hebben een jonge, gretige groep. De klik met de staf is er. En doordat we van dit team een aparte stichting hebben gemaakt, staat ook de organisatie beter.”