Volleybalsters van FAST wachten nog op eerste punt

UTRECHT - FAST blijft puntloos in de eredivisie. De vrouwenvolleybalploeg uit Gennep en Sint Anthonis ging donderdagavond voor de zevende keer in zeven duels onderuit.

Bij Utrecht werd het 3-0 (25-23, 25-21, 25-15). De thuisploeg, met de Langenboomse oud-FAST-speler Lisa Kersten in de basis, klom daardoor verrassend naar de tweede plek op de ranglijst en heeft het minste verliespunten van alle teams.

FAST begon goed en had in de eerste set lang een ruime voorsprong. In de beslissende fase maakte de ploeg van coach Jacek Ziemba een paar cruciale fouten, waardoor Utrecht langszij kwam en uiteindelijk ook de set pakte. Die klap werkte bij de Limburgs-Brabantse combinatie door in de tweede set. Na een vroeg opgelopen achterstand vocht FAST zich terug, maar het gat met Utrecht bleek te groot.

FAST had het verdedigend moeilijk, maar was in de eerste twee sets passend en aanvallend sterker dan in voorgaande wedstrijden. In het laatste bedrijf zakte het niveau in zijn geheel in.

,,We zien verbeteringen in de dingen waar we in de trainingen aan gewerkt hebben”, zei de geblesseerde Noa Klerckx, die als extra assistent-coach op de bank zat. ,,Als we deze inzet en durf blijven tonen, valt het een keer onze kant op.”