Voor Nijmeegse EK-ganger Mike Foppen heeft elke afstand zijn schoonheid: ‘Maar de 5 kilometer ligt me het best’

De ‘oude ijshockey­tij­gers’ van Nijmegen zijn nog goed én fanatiek

Nijmegen was jaren een ijshockeybolwerk. IJshal Heyendaal en later het Triavium waren vaak een onneembare vesting. De sterren van weleer stonden dit weekeinde weer eens samen op het ijs tijdens een veteranentoernooi. Old Tigers is het nog niet verleerd. „Gun de tegenstander ook een goal, joh.”