Wageningse Muur kan eindelijk op zoek naar nieuwe Mathieu van der Poel

Oran­je-hockeyster Sanne Koolen geniet van interland op veld van Union: ‘Hier is het voor mij allemaal begonnen’

NIJMEGEN - De Nijmeegse hockeyclub Union is deze dagen gastheer van vier interlands. De eerste was zaterdag. De vrouwen van Oranje speelden gelijk tegen Argentinië: 1-1. Voor international Sanne Koolen was het een terugkeer op het veld waar ze ooit begon. ,,Heel speciaal.”

29 mei