Wielertalent Graat: vier jaar na Volharding, nu profcontract bij Jumbo-Visma

De jonge Brabander was iets meer dan vier jaar geleden nog voetballer in de jeugd van Volharding in Vierlingsbeek, en stapte vanwege een blessure op de fiets. Sindsdien gaat zijn ontwikkeling razendsnel. Hij rijdt sinds vorig jaar voor Jumbo-Visma Development Team. In 2023 won hij al een etappe en het eindklassement in de Istrian Spring Trophy en ook de GP Palio del Recioto in Italië. Graat is een klimmer, en hoe goed hij daarin is liet hij ook zien in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali. Daar maakte hij al zijn debuut voor de profploeg van Jumbo-Visma, was daarvan de sterkste bergop en deed maar weinig onder voor de aanwezige wereldtop.