Winnend Orion drie sets bij de les tegen Taurus

Orion speelde getergd tegen de ploeg uit Houten. ,,We hadden duidelijk door dat het beter moest dan zaterdag. Nog niet alles liep nu perfect, maar we waren tactisch goed genoeg. We namen iets minder risico en in de rally’s waren we goed”, meende aanvoerder Stijn Held van de Doetinchemse ploeg.

Het verloren duel bij de hekkensluiter had nog wel even doorgewerkt. ,,Niet te lang, daar hebben we met zo’n druk programma de tijd niet voor. Het zijn losse wedstrijden en we hebben even nabesproken wat er beter moest. Vervolgens zijn we keihard gaan trainen in de aanloop naar dit duel.”

Ondanks de zege blijft Orion op een vijfde plaats in de eredivisie. Komende zaterdag gaat de Doetinchemse ploeg van trainer Dirk Sparidans op bezoek bij SSS. Held: ,,Dat wordt een heet avondje, SSS heeft een jonge ploeg die het heel knap doet. We zijn klaar voor de oorlog in Barneveld.”