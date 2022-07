Yannick Zeeman zegt TEC af en keert terug bij DOVO

Arnhem heeft Gebresela­sie, maar Nijmegen wint eerste stedenwed­strijd: ‘Tweede editie kan komen’

ELST- De eerste editie van de Rivals Run leverde winst op voor Nijmegen. Het team had als eerste stad 75 deelnemers over de finish. Een minuut of zes later had Arnhem nummer 75 over de meet.

3 juli