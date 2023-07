Zelfs 17 meter is bij kogelstoten niet meer genoeg voor een NK-medaille: ‘Hoopte op een uitschieter, maar die kwam niet’

Benthe König werd vierde bij het kogelstoten. De bezetting in haar discipline was ongekend sterk met onder meer Europees kampioen Jessica Schilder. Schilder heeft het Nederlands record in handen met 20,24 meter. Jorinde van Klinken - derde van Europa - bezit het indoorrecord met 19,57 meter. Alida van Daalen werd recent Europees kampioen onder 23 met een stoot van 18,32 meter.

,,De tijd dat je met 15 meter een medaille pakte, is voorbij”, constateerde König (25) dan ook terecht. De eerste keer dat de atlete van het Arnhemse Ciko’66 een medaille bij de senioren pakte, was in 2015. Toen veroverde zij met 14,09 meter brons. ,,We zijn bezig met de techniek. Het is een detail in de voetplaatsing, maar maakt heel veel uit in de timing. Op zo’n NK hoop je op een uitschieter, maar die kwam niet.”