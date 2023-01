Zevenaarse amazone Tani Joosten pakt twee prijzen op Jumping Amsterdam

Joosten haalde in de categorie tot 25 jaar met haar paard Galdal Me een derde plek in het 1.40 springen. Verder eindigde ze in de Grote Prijs als tweede.

Daarmee presteerde de 23-jarige Joosten boven verwachting. ,,Het was de eerste keer dat ik op zo’n groot evenement mocht deelnemen. Bij het 1.40 springen moest ik afwachten hoe mijn paard zou reageren op de omstandigheden. Galdal Me had gelukkig geen last van het publiek en de harde muziek.”

Daarom ging Joosten met een goed gevoel de Grote Prijs in. ,,Die was zaterdagavond tussen twee wedstrijden van het hoofdprogramma in. De Rai zat toen bomvol. Dat was een geweldige ambiance. Dit had ik niet eerder meegemaakt. Ik ben dankbaar dat ik deze ervaring mocht opdoen.”

Parijs

Joosten heeft de smaak nu te pakken. ,,In maart is er weer een wedstrijd in deze categorie in Parijs. Ik heb me daarvoor al ingeschreven. Drie weken van tevoren krijg ik bericht of ik toegelaten word. Ik ben in Amsterdam een keer derde en tweede geworden. De volgende stap is dus een overwinning in een internationale wedstrijd.”

